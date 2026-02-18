PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nette Geste führt zur Blutentnahme

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 17.02.2026 um 22:20 Uhr konnte ein 42-Jähriger aus Haßloch mit seinem Ford in der Maximilianstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Mann brachte zu diesem Zeitpunkt Bekannte von einem Termin zurück nach Neustadt/W.. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Haßlochers konnten bei diesem Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Der Ford-Fahrer räumte hierauf den Konsum von Cannabis am vergangenen Sonntag ein. Ferner würde er mehrmals wöchentlich Joints rauchen. Da der Mann keinen Vortest durchführen konnte, wurde diesem eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel einer Bekannten übergeben. Nun wird das Ergebnis der Blutuntersuchung zeigen, ob sich der 42-Jährige in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten muss. Des Weiteren wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

