Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wurmberg - Anhänger gerät in den Gegenverkehr

Wurmberg (ots)

Offenbar nicht angepasste Geschwindigkeit hat am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1135 in Wurmberg geführt.

Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge fuhr ein 36-jähriger Fahrer eines Fords mit Anhänger gegen 07:15 Uhr auf der Kreisstraße 4570 und beabsichtigte, rechts auf die Landesstraße 1135 einzubiegen. Während des Abbiegevorgangs kippte der Anhänger auf die Seite und kollidierte mit einer entgegenkommenden 54-jährigen Fahrerin eines Toyotas. Durch den Unfall wurde diese leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 11.000EUR.

Benedikt Sengle, Pressestelle

