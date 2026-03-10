Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Pforzheim (PF) - Dieseldieb auf Abwegen - und Drogen im Gepäck!

Pforzheim (ots)

Am Montagabend, gegen 20:45 Uhr, ging der Polizei in der Dammstraße ein Dieseldieb ins Netz. Der Mann war dabei, sich unbemerkt mit einer beachtlichen Menge Dieselkraftstoff aus einem parkenden Lkw zu versorgen.

Augenscheinlich auf der Jagd nach billigem Sprit, wurde der Mann dabei beobachtet. Die Polizei schnappte den 34-Jährigen auf frischer Tat. Wie sich herausstellte, war der Täter nicht nur auf Kraftstoff aus, sondern hatte auch eine nicht geringe Menge Drogen dabei.

Die Polizei Pforzheim appelliert an alle: Wenn der Spritpreis mal wieder an der Zapfsäule schmerzt, ist der Weg über den legalen Tankstellenbesuch der einzig richtige!

Laura Müller, Pressestelle

