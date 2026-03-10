PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Einbrecher verstecken sich in Gaststätte

Freudenstadt (ots)

Nach Versteckspiel haben Ganoven mehrere Behältnisse gewaltsam aufgebrochen und Wertgegenstände an sich genommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben Unbekannte in der Nacht vom 08.03.2026 auf den 09.03.2026 sich in einer Gaststätte am Marktplatz einschließen lassen. Nachdem das Versteckspiel nicht aufflog und diese sich alleine im Gebäude befunden haben, brachen die Ganoven mehrere Behältnisse gewaltsam auf, um an die im Inneren befindlichen Wertgegenstände zu gelangen. Hierdurch entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Um das Versteckspiel perfekt zu machen, verließen die Ganoven die Gaststätte über die Hintereingangstüre.

Wer Hinweise liefern kann, meldet sich bitte beim Polizeirevier Freudenstadt unter der Telefonnummer 07441 536-0.

Benedikt Hemminger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim

