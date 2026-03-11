PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Kämpfelbach (Enzkreis) - Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 10

Kämpfelbach (ots)

Beamte der Verkehrspolizei Pforzheim haben am Dienstag von 14:30 Uhr bis 19:00 Uhr die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Bundesstraße 10, Gemarkung Ersingen, überwacht.

Von insgesamt 934 gemessenen Fahrzeugen waren 30 Pkw-Lenker zu schnell unterwegs.

Mit einer Überschreitung von 21 km/h und mehr wurden 11 Pkw beanstandet, mit einer Überschreitung von 31 km/h und mehr wurden 4 Pkw beanstandet.

Ein Mercedes-Fahrer fuhr 48 km/h schneller als erlaubt und muss mit einem Fahrverbot rechnen.

Die deutliche Mehrheit der Verkehrsteilnehmer hielt sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit.

Die Polizei wird ihre Verkehrskontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit fortführen.

Laura Müller, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 13:57

    POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Einbrecher verstecken sich in Gaststätte

    Freudenstadt (ots) - Nach Versteckspiel haben Ganoven mehrere Behältnisse gewaltsam aufgebrochen und Wertgegenstände an sich genommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben Unbekannte in der Nacht vom 08.03.2026 auf den 09.03.2026 sich in einer Gaststätte am Marktplatz einschließen lassen. Nachdem das Versteckspiel nicht aufflog und diese sich alleine im Gebäude ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 10:58

    POL-Pforzheim: Pforzheim (PF) - Dieseldieb auf Abwegen - und Drogen im Gepäck!

    Pforzheim (ots) - Am Montagabend, gegen 20:45 Uhr, ging der Polizei in der Dammstraße ein Dieseldieb ins Netz. Der Mann war dabei, sich unbemerkt mit einer beachtlichen Menge Dieselkraftstoff aus einem parkenden Lkw zu versorgen. Augenscheinlich auf der Jagd nach billigem Sprit, wurde der Mann dabei beobachtet. Die Polizei schnappte den 34-Jährigen auf frischer Tat. ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 09:32

    POL-Pforzheim: Oberreichenbach (CW) - Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundestraße 296

    Oberreichenbach (ots) - Beamte der Verkehrspolizei Pforzheim haben am Montag von 14:30 Uhr bis 19:00 Uhr die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Bundesstraße 296, Gemarkung Wanderparkplatz, überwacht. Von insgesamt 838 gemessenen Fahrzeugen waren 32 zu schnell unterwegs. Davon waren 5 Lkw-Lenker und 27 Pkw-Lenker. Mit einer Überschreitung von 21 km/h ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren