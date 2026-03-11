Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Kämpfelbach (Enzkreis) - Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 10

Kämpfelbach (ots)

Beamte der Verkehrspolizei Pforzheim haben am Dienstag von 14:30 Uhr bis 19:00 Uhr die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Bundesstraße 10, Gemarkung Ersingen, überwacht.

Von insgesamt 934 gemessenen Fahrzeugen waren 30 Pkw-Lenker zu schnell unterwegs.

Mit einer Überschreitung von 21 km/h und mehr wurden 11 Pkw beanstandet, mit einer Überschreitung von 31 km/h und mehr wurden 4 Pkw beanstandet.

Ein Mercedes-Fahrer fuhr 48 km/h schneller als erlaubt und muss mit einem Fahrverbot rechnen.

Die deutliche Mehrheit der Verkehrsteilnehmer hielt sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit.

Die Polizei wird ihre Verkehrskontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit fortführen.

Laura Müller, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell