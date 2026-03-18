PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: KORREKTUR: Falsche Polizeibeamte: 91-jährige Wittenerin wird um ihr Erspartes gebracht

Witten (ots)

Unter dem Vorwand, Mitarbeiter der Kriminalpolizei zu sein, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zur Wohnung einer Seniorin in der Straße Am Huchtert in Witten. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, 17. März, zwischen 12 und 13 Uhr. Zunächst meldete sich ein unbekannter Mann telefonisch bei der Geschädigten und gab sich als Polizeibeamter aus. Er erklärte, dass im Zusammenhang mit einem angeblichen Einbruch Ermittlungen durchgeführt werden müssten.

Während des Telefonats klingelte es an der Wohnungstür der Seniorin. Ein weiterer Täter erschien vor Ort. In dem Glauben, es handele sich tatsächlich um einen Polizeibeamten, gewährte die 91-Jährige Zutritt zu ihrer Wohnung und übergab ihm Bargeld sowie Goldmünzen. Anschließend verließ der Mann unerkannt den Tatort.

Die Polizei sucht nun nach dem Tatverdächtigen, der wie folgt beschrieben wird:

   - männlich
   - ca. 50 bis 60 Jahre alt
   - ca. 165 bis 170 cm groß
   - normale Statur
   - eventuell graue Haare
   - sprach akzentfrei deutsch
   - trug eine grüne Jacke (eventuell Regenjacke) mit der Aufschrift 
     "Polizei"

Die Polizei warnt nochmal eindringlich:

   - Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.
   - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel 
     Polizisten, den Dienstausweis.
   - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der 
     die angebliche Amtsperson kommt. Dafür können Sie auch den 
     Polizeinotruf 110 wählen.
   - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.
   - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen 
     Verhältnissen preis.
   - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie 
     einfach auf.

Zeugen werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter 0234 909-4135 zu melden.

Hinweis: In der ersten Version wurde eine falsche Personenbeschreibung angegeben. Wir bitten die neue Beschreibung zu berücksichtigen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 18.03.2026 – 09:29

    POL-BO: Handys aus Geschäft gestohlen: Polizei fahndet nach drei Einbrechern

    Herne (ots) - Mit Pflastersteinen haben Unbekannte die Glastür eines Handygeschäfts in Wanne-Eickel eingeworfen und Smartphones entwendet. Die Kripo ermittelt und bittet um Hinweise. Nach ersten Informationen drangen drei unbekannte Personen am frühen Dienstagmorgen, 17. März, gegen 2.40 Uhr in das Geschäft ein, durchsuchten die gesamte Auslage und entwendeten ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 11:23

    POL-BO: Diebstahl im Bochumer Stadtzentrum: Polizei fahndet nach zwei Männern

    Bochum (ots) - Nach einem Diebstahlsdelikt im Bochumer Stadtzentrum fahndet die Polizei nach zwei Männern. Es werden Zeugen gesucht. Am frühen Montagmorgen, 16. März, verschafften sich die Täter Zugang zum Keller eines Mehrfamilienhauses an der Brüderstraße und entwendeten Getränke, Kaffee und Bargeld. Ein Zeuge beobachtete das Duo beim Verlassen des Tatorts ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren