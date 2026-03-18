Polizei Bochum

POL-BO: KORREKTUR: Falsche Polizeibeamte: 91-jährige Wittenerin wird um ihr Erspartes gebracht

Witten (ots)

Unter dem Vorwand, Mitarbeiter der Kriminalpolizei zu sein, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zur Wohnung einer Seniorin in der Straße Am Huchtert in Witten. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, 17. März, zwischen 12 und 13 Uhr. Zunächst meldete sich ein unbekannter Mann telefonisch bei der Geschädigten und gab sich als Polizeibeamter aus. Er erklärte, dass im Zusammenhang mit einem angeblichen Einbruch Ermittlungen durchgeführt werden müssten.

Während des Telefonats klingelte es an der Wohnungstür der Seniorin. Ein weiterer Täter erschien vor Ort. In dem Glauben, es handele sich tatsächlich um einen Polizeibeamten, gewährte die 91-Jährige Zutritt zu ihrer Wohnung und übergab ihm Bargeld sowie Goldmünzen. Anschließend verließ der Mann unerkannt den Tatort.

Die Polizei sucht nun nach dem Tatverdächtigen, der wie folgt beschrieben wird:

- männlich - ca. 50 bis 60 Jahre alt - ca. 165 bis 170 cm groß - normale Statur - eventuell graue Haare - sprach akzentfrei deutsch - trug eine grüne Jacke (eventuell Regenjacke) mit der Aufschrift "Polizei"

Die Polizei warnt nochmal eindringlich:

- Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Dafür können Sie auch den Polizeinotruf 110 wählen. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Zeugen werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter 0234 909-4135 zu melden.

Hinweis: In der ersten Version wurde eine falsche Personenbeschreibung angegeben. Wir bitten die neue Beschreibung zu berücksichtigen.

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