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Polizei Bochum

POL-BO: Handys aus Geschäft gestohlen: Polizei fahndet nach drei Einbrechern

Herne (ots)

Mit Pflastersteinen haben Unbekannte die Glastür eines Handygeschäfts in Wanne-Eickel eingeworfen und Smartphones entwendet. Die Kripo ermittelt und bittet um Hinweise.

Nach ersten Informationen drangen drei unbekannte Personen am frühen Dienstagmorgen, 17. März, gegen 2.40 Uhr in das Geschäft ein, durchsuchten die gesamte Auslage und entwendeten zahlreiche Handys. So werden die Täter beschrieben:

   1. Täter: normale Statur, komplett schwarz bekleidet mit Kapuze, 
      das Oberteil trug eine weiße Aufschrift auf dem Rücken
   2. Täter: normale Statur, schwarzer Kapuzenpullover, bzw. Jacke, 
      graue oder blaue Jeans, weiße Sneaker
   3. Täter: normale Statur, schwarz-grauer Kapuzenpullover, blaue 
      Hose, schwarze Schuhe

Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter den Rufnummern 02323 950-8505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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