Polizei Bochum

POL-BO: Raub auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Nach einem Raubdelikt auf eine Tankstelle an der Dorstener Straße 476 in Bochum am Dienstagabend, 17. März, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Gegen 21.30 Uhr betrat ein maskierter Täter den Verkaufsraum der Tankstelle, richtete eine Pistole auf einen 63-jährigen Mitarbeiter und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit einer bislang unbekannten Menge Bargeld flüchtet er zunächst zu Fuß in Richtung Herzogstraße, steigt in ein unbekanntes Auto und fährt in unbekannte Richtung davon.

Der Täter wird als schwarzgekleidet, ca. 184 cm groß und "vollvermummt" beschrieben.

Videoaufzeichnungen liegen vor und die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter 0234 909-4135 zu melden.

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