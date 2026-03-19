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Polizei Bochum

POL-BO: Polizei fahndet nach gut angezogenem Räuber: Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Die Kripo ermittelt nach einem Raubdelikt in Bochum-Grumme. Es wird nach einem Täter mit Jackett und Krawatte gesucht.

Ein 80-jähriger Herner hielt sich am Mittwoch, 18. März, im Parkhaus des Krankenhauses an der Gudrunstraße 56 auf. Gegen 12.30 Uhr wurde er von einem unbekannten Mann erst angesprochen und dann unvermittelt zur Seite gestoßen. Als sich der Mann entfernte, bemerkte der 80-Jährige, dass seine hochwertige Armbanduhr entwendet worden war. Der Senior blieb unverletzt.

So wird der Gesuchte beschrieben: männlich, ca. 40 Jahre, 175-180 cm groß, graue, kurze Haare, hellblaues Hemd, dunkle Krawatte, dunkles Jackett, helle Hose, laut Zeugenangaben sprach die Person mit einem unbekannten Akzent.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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