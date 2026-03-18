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Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Haftbefehl im Zug vollstreckt

Neustadt an der Weinstraße (ots)

Am 17. März 2026 wurde durch die Bundespolizei im Zug RE1 von Kaiserslautern nach Neustadt an der Weinstraße ein Mann angetroffen und einer Kontrolle unterzogen. Ein anschließender Vergleich seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass gegen den 47-jährigen Deutschen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin wegen Gefährdung des Straßenverkehrs vorlag. Da der Mann die verhängte Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro nicht begleichen konnte, wurde er vor Ort festgenommen. Im Anschluss erfolgte die Überstellung in die Justizvollzugsanstalt Frankenthal, wo er eine Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen verbüßt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1006
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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