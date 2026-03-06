Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Rettung in letzter Sekunde: Verletzter Schwan stoppt kurzzeitig den Bahnverkehr

Worms/ Hofheim(Ried) (ots)

Am Donnerstagabend, dem 5. März 2026 wurde gegen ca. 19:03 Uhr das Bundespolizeirevier Mainz vom Ordnungsamt Worms über einen verletzten Schwan informiert. Dieser soll zwischen der Strecke Worms und Hofheim (Ried) unmittelbar am Gleis liegen.

Ein Triebfahrzeugführer hatte ihn zuvor beim Vorbeifahren wahrgenommen.

Bei Ankunft der Beamten wurde der Schwan mit blutigen Wunden festgestellt. Er konnte sich nicht mehr selbst fortbewegen, weshalb die Polizisten entschieden, das Tier selbst zu retten und aus dem Gefahrenbereich zu bringen.

Zur Rettung wurde die Strecke zwischen Worms und Hofheim für ca. 20 Minuten gesperrt.

Nach Sichtung der Tierrettung Rhein-Neckar wurde das Tier mit einem wahrscheinlich gebrochenen Flügel in die Vogelaufnahmeeinrichtung in Kandel gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell