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Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Festnahme nach Kontrolle am Grenzübergang B9/Bienwald

Bienwald/Scheibenhardt (ots)

Am Sonntagmorgen, den 15. März 2026 gegen 7:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Grenzübergang B9/Bienwald einen 53-jährigen Georgier, der mit einem Kraftfahrzeug einreiste. Der Mann wies sich mit einem georgischen Reisepass sowie einer belgischen Asylbescheinigung aus. Aufgrund der vorgelegten Dokumente ergab sich der Verdacht der unerlaubten Einreise. Eine anschließende Überprüfung im polizeilichen Fahndungssystem ergab mehrere Ausschreibungen. Unter anderem bestand eine Ausschreibung zur Festnahme durch die Staatsanwaltschaft Wiesbaden wegen Diebstahls. Darüber hinaus lagen mehrere Aufenthaltsermittlungen vor: durch die Staatsanwaltschaft Wiesbaden, durch das Amtsgericht Gießen sowie durch das Amtsgericht Karlsruhe wegen verschiedener Diebstahlsdelikte. Zudem bestand eine Vermögensabschöpfung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden. Der 53-Jährige wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zum Bundespolizeirevier Kandel gebracht. Dort wurde ihm der bestehende Haftbefehl eröffnet. Da er die noch offene Geldstrafe von 900 Euro nicht begleichen konnte, wurde er zur Verbüßung der verbleibenden 15 Tage Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Frankenthal eingeliefert. Zusätzlich wurde gegen ihn ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Einreise ohne erforderliche Aufenthaltstitel eingeleitet. Das von ihm geführte Kraftfahrzeug wurde im Anschluss von einem Bekannten abgeholt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1006
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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