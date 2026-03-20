Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall am Kreisverkehr - Pedelec-Fahrer (25) schwer verletzt

Witten (ots)

Ein Pedelec-Fahrer (25, aus Witten) wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 19. März, schwer verletzt.

Gegen 17.55 Uhr war ein Autofahrer (64, aus Witten) auf der Straße Ruhrdeich in Richtung des Kreisverkehrs Ruhrdeich / Herbeder Straße unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr überquerte der Pedelec-Fahrer in Höhe der Verkehrsinsel die Straße.

Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Pedelec-Fahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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