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Polizei Bochum

POL-BO: Goldkette entwendet - Kripo bittet nach räuberischem Diebstahl um Hinweise

Witten (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl in Witten am Samstagmittag, 21. März, bittet das ermittelnde Kriminalkommissariat um Hinweise.

Eine 65-jährige Wittenerin war gegen 13 Uhr fußläufig auf der Crengeldanzstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 54 wurde sie von einem Mann und einer Frau aus einem auf dem Parkstreifen stehenden schwarzen Pkw unter einem Vorwand angesprochen und dann festgehalten. Die unbekannte Frau stieg aus dem Fahrzeug aus und versuchte, ihr eine Kette um den Hals zu hängen, während sie zeitgleich die Goldkette entwendete, die die Wittenerin trug. Anschließend entfernten sich die beiden Tatverdächtigen mit dem Pkw in Richtung Bochumer Straße.

Sie werden wie folgt beschrieben:

1. Person (Fahrzeugführer):

   - männlich
   - 50 bis 60 Jahre
   - ca. 170 bis 180 cm groß
   - kräftige Statur
   - "osteuropäisches Erscheinungsbild"

2. Person (auf dem Beifahrersitz):

   - weiblich
   - 50 bis 60 Jahre
   - ca. 160 bis 170 cm groß
   - kräftige Statur
   - "osteuropäisches Erscheinungsbild"
   - buntes Kopftuch

Das Kriminalkommissariat 33 ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8305 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Julia Wilms
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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