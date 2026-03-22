Polizei Bochum

POL-BO: Herner (36) an Bushaltestelle beraubt

Herne (ots)

Ein Herner (36) wurde am Samstagabend, 21. März, an der Bushaltestelle "Berkelstraße" von zwei Männern beraubt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Der 36-Jährige war gegen 20.15 Uhr zu Fuß im Bereich der Sodinger Straße / Dorfstraße unterwegs. Als er an der Bushaltestelle "Berkelstraße" (Linie 321 in Fahrtrichtung Bochum-Gerthe) entlang ging, wurde er nach aktuellem Kenntnisstand plötzlich von zwei unbekannten Männern auf die dortige Wiese geschubst.

Es kam zu einer Rangelei, bei der sich der Herner leichte Verletzungen zuzog. Die beiden bislang unbekannten Täter nahmen das Portemonnaie des Herners an sich, flüchteten über die Sodinger Straße und stiegen in einen Linienbus in Fahrtrichtung Herne Bahnhof.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

- 20 bis 30 Jahre alt - ca. 1,80 m groß - schlank - dunkle Kleidung, dunkle Kopfbedeckung, dunkler Rucksack - einer der beiden trug weiße Turnschuhe, der andere trug bunte Turnschuhe

Die Kripo ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

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