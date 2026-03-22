Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall in Wanne - Motorradfahrer (29) schwer verletzt

Herne (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am späten Samstagabend, 21. März, in Wanne wurde ein Motorradfahrer (29, aus Gelsenkirchen) schwer verletzt.

Ein Autofahrer (60, aus Recklinghausen) befuhr gegen 22.40 Uhr die Hammerschmidtstraße in Richtung Autobahn 42. Als er im Bereich der Karlstraße nach links auf das Tankstellen-Gelände abbog, kam es zur Kollision mit dem auf der Hammerschmidtstraße entgegenkommenden Motorradfahrer.

Der 29-Jährige wurde auf die Motorhaube aufgeladen und auf die Straße geschleudert. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Der Autofahrer und seine Beifahrerin (60) zogen sich bei dem Unfall ebenfalls Verletzungen zu, die im Krankenhaus ambulant behandelt wurden.

Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet unter der Rufnummer 0234 909-5206 um weitere Zeugenhinweise.

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