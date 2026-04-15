Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Kreispolizei richtet sich digital speziell an ältere Menschen

Bild-Infos

Download

Kreis Steinfurt (ots)

- mit einer Polizei-Rubrik in der Senioren-App "Gut versorgt in" - Präventionstipps und aktuelle Warnungen - bisher für die Städte Greven und Rheine verfügbar -

Ob Taschendiebstahl im Supermarkt, Betrugsanrufe oder Unfälle mit dem Pedelec: Es gibt eine Reihe von polizeilichen Themen, von denen Seniorinnen und Senioren besonders häufig betroffen sind. Die Kreispolizeibehörde Steinfurt klärt immer wieder über Kriminalitätsdelikte und Unfallursachen auf - ab jetzt auch über eine App, die sich speziell an ältere Menschen richtet.

"Gut versorgt in" heißt diese App, die bislang für die Städte Rheine und Greven zur Verfügung steht. Die App bietet eine Reihe von Informationen für den Alltag von älteren Menschen, etwa zu Themen wie Gesundheit und Pflege, Aktivitäten und Ehrenamt sowie Finanzen und Dienstleistungen.

Polizei hat ab jetzt eine eigene Rubrik

Ab jetzt enthält die App für Rheine und Greven außerdem eine Rubrik "Prävention" der Kreispolizei Steinfurt. Diese Rubrik ist in Form einer Kachel auf der Benutzeroberfläche der App zu finden. Alle wichtigen Themen, die Seniorinnen und Senioren betreffen, sind dort vertreten.

In übersichtlichen Texten werden umfangreiche Tipps und Hinweise etwa zu Betrugsmaschen, Taschendiebstahl, Einbruchschutz und Unfallprävention gegeben. Nutzer finden außerdem die Erreichbarkeiten der Behörde. Darüber hinaus können die aktuellen Pressemitteilungen gelesen werden.

Push-Nachrichten mit aktuellen Warnungen

"Mit unserer eigenen Rubrik in der App 'Gut versorgt in' können wir die Seniorinnen und Senioren im Kreis mit unseren Botschaften und Informationen gezielt erreichen", sagt Uwe Marquardt, Abteilungsleiter Polizei. "Das ist ein weiterer wichtiger Baustein in unserer Präventionsarbeit."

Die Polizei Steinfurt kann außerdem sogenannte Push-Nachrichten versenden. "Gibt es beispielsweise zu einem Zeitpunkt im Kreis vermehrt Anrufe durch falsche Polizeibeamte, können wir ganz aktuell vor diesen Anrufen warnen", erklärt Michael Klümper, Leiter des Kommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz. Auch über Termine und Veranstaltungen der Präventionsdienststellen wird per Push-Nachricht informiert.

"Wir freuen uns, dass die Kreispolizei Steinfurt das Angebot von 'Gut versorgt in' ergänzt", sagt Cihan Bagci von der Entwicklerfirma der App in Herford. "In der Polizeirubrik finden die Nutzer hilfreiche Tipps und kompetente Ansprechpartner."

Die Apps "Gut versorgt in Rheine" und "Gut versorgt in Greven" können in den App-Stores für Android und für iOS kostenlos heruntergeladen werden. Weitere Städte und Gemeinden sollen folgen. Auch wer nicht in Greven oder Rheine lebt, kann die App downloaden und dann die Polizeikachel nutzen.

Alle Infos und auch die Links zum kostenlosen Download für Android und iOS gibt es hier: https://gut-versorgt-in.de/

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell