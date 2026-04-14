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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Tanksäule beschädigt

Zell am Harmersbach (ots)

Eine Opel-Fahrerin hat am Samstagmittag eine Tanksäule einer Tankstelle in der Hauptstraße beschädigt. Die Frau beendete gegen 13 Uhr den Tankvorgang und wollte an einem dafür vorgesehenen EC-Automat bezahlen. Nachdem dies offenbar nicht funktionierte, stieg die Fahrzeuglenkerin in den Wagen ein und fuhr aus dem Bereich der Tankstelle aus, obwohl der Tankstutzen noch in ihrem Fahrzeug steckte. Dabei wurde der Tankstutzen aus dem Auto gerissen und gegen das EC-Gerät sowie die Tanksäule geschleudert. Die Zapfanlage und das EC-Gerät wurden dadurch beschädigt. Benzin ist nach polizteilichen Erkenntnissen nicht ausgetreten. Nachdem die Frau, die während der ganzen Zeit mit ihrem Handy telefonierte, den Schaden bemerkte, hielt sie an und stekte den Tankstutzen wieder zurück in die Zapfsäule. Anschließend entferte sie sich unerlaubt von der Örtlichkeit ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach haben die Ermittlungen eingeleitet.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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