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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Mann löst Polizeieinsatz aus

Gaggenau (ots)

Der Umstand, dass ein mutmaßlicher Ladendieb am frühen Montagabend in einem Einkaufzentrum in der Th.-Bergmann-Straße vermeintliche Schusswaffen mit sich führte, brachte ihm nicht nur eine riskante Situation mit Einsatzkräften des Polizeireviers Gaggenau ein, sondern auch eine Strafanzeige. Besorgte Zeugen wählten kurz vor 19 Uhr den Notruf und teilten mit, sich von einem Mann mit einer Schusswaffe im Hosenbund bedroht zu fühlen. Aufgrund der unklaren Ausgangssituation bildeten Kräfte des örtlich zuständigen Polizeireviers daraufhin Zugriffteams. In einem Schuhgeschäft des betroffenen Einkaufszentrums konnten sie den 27-Jährigen dank einer guten Zeugenbeschreibung ausfindig machen und vorläufig festnehmen. Eine anschließende Durchsuchung des lettischen Staatsangehörigen brachte zwei täuschend echt aussehende Spielzeugpistolen ans Licht. Außerdem wurde Diebesgut aus einem Supermarkt aufgefunden und sichergestellt. Ein in der Folge durchgeführter Atemalkoholtest attestierte ihm einen Wert von über zweieinhalb Promille. Der Festgenommene musste den Rest des Abends in der Gewahrsamszelle verbringen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls mit Waffen eingeleitet. Dank des besonnenen Vorgehens der Einsatzkräfte wurde niemand verletzt.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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