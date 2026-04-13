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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier, A5 - Fahrer flüchtet nach Unfall zu Fuß

Ottersweier (ots)

Nachdem ein 36-jähriger Autofahrer gegen Mitternacht auf der Autobahn gegen die Absperrwand einer Baustelle fuhr, entfernte er sich fußläufig von der Unfallörtlichkeit.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte er vorläufig festgenommen werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge und nach Angaben von Zeugen dürfte der Genuss alkoholischer Getränke Grund für den Unfall und die anschließende Flucht gewesen sein.

Am Pkw und der Absperrwand entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 8000 Euro. Zudem verletzte sich der Autofahrer leicht.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Autobahn voll gesperrt werden.

Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde beschlagnahmt. Zudem wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Dem 36-Jährigen werden nun gleich mehrere Straftaten zur Last gelegt. /av

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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