Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim, Kürzell, K5367 - Leicht verletzt nach Vorfahrtsmissachtung

Meißenheim, Kürzell (ots)

Ein Leichtverletzter und rund 20.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Zusammenstoßes am Freitagabend an der Kreuzung der Panzerstraße zur Schutterzeller Straße. Ein 20 Jahre alter Mercedes-Fahrer soll dort kurz vor 22:45 Uhr die Vorfahrt eines aus Kürzell herannahenden 49-jährigen Skoda-Lenkers missachtet haben, was letztlich zur Kollision führte. Der Endvierziger hat sich hierbei leichte Verletzungen zugezogen. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle. Die beiden stark beschädigten Autos wurden abgeschleppt.

/wo

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