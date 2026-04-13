PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim, Kürzell, K5367 - Leicht verletzt nach Vorfahrtsmissachtung

Meißenheim, Kürzell (ots)

Ein Leichtverletzter und rund 20.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Zusammenstoßes am Freitagabend an der Kreuzung der Panzerstraße zur Schutterzeller Straße. Ein 20 Jahre alter Mercedes-Fahrer soll dort kurz vor 22:45 Uhr die Vorfahrt eines aus Kürzell herannahenden 49-jährigen Skoda-Lenkers missachtet haben, was letztlich zur Kollision führte. Der Endvierziger hat sich hierbei leichte Verletzungen zugezogen. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle. Die beiden stark beschädigten Autos wurden abgeschleppt.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 14:52

    POL-OG: Gaggenau - Missbräuchliche Auslösung einer Brandmeldeanlage, Zeugenaufruf

    Gaggenau (ots) - Zu einer missbräuchlichen Auslösung eines Brandalarms kam es am Sonntagmittag in einer Tiefgarage in der Konrad-Adenauer-Straße. Um etwa 16:10 Uhr wurde die Polizei durch die Integrierte Leitstelle informiert, dass die Brandmeldeanlage der Tiefgarage aktiv sei. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Gaggenau jedoch keine Rauch- oder ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 11:51

    POL-OG: Lahr - Fahrzeugbrand

    Lahr (ots) - In den frühen Montagmorgenstunden kam es in der Stefaniestraße zu einem Fahrzeugbrand. Ein Zeuge alarmierte kurz vor 1:30 Uhr über Notruf die Polizei. Im Zusammenhang mit der Hitzentwicklung entstanden zusätzliche Schäden an der Fassade eines angrenzenden Wohnhauses. Die genaue Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen; eine mutwillige Entzündung des Mercedes kann ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 11:30

    POL-OG: Lahr - Sprengung eines Zigarettenautomaten / Hinweise erbeten

    Lahr (ots) - In der Nacht zum Sonntag kam es in der Schützenstraße zu einer Sprengung eines Zigarettenautomaten. Gegen 0:30 Uhr sollen zwei bisher unbekannte Täter einen Automaten aufgesprengt haben und im Anschluss zu Fuß geflüchtet sein. Der Diebstahl- und Sachschaden kann bislang noch nicht genau beziffert werden. Die beiden Männer sollen etwa 20 Jahre alt und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren