Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Fahrzeugbrand

Lahr (ots)

In den frühen Montagmorgenstunden kam es in der Stefaniestraße zu einem Fahrzeugbrand. Ein Zeuge alarmierte kurz vor 1:30 Uhr über Notruf die Polizei. Im Zusammenhang mit der Hitzentwicklung entstanden zusätzliche Schäden an der Fassade eines angrenzenden Wohnhauses. Die genaue Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen; eine mutwillige Entzündung des Mercedes kann nicht ausgeschlossen werden.

/sk

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