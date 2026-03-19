Polizei Dortmund

POL-DO: Kaffee, Schokolade und Thunfisch: Hunderte Waren nach Diebstahl aus Discounter sichergestellt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0246

Am Dienstagabend (17.03.) stahlen drei Männer unzählige Waren aus einem Discounter im Dortmunder Stadtteil Mitte. Dank des aufmerksamen Ladendetektivs klickten wenig später die Handschellen.

Gegen 19:55 Uhr beobachtete der Ladendetektiv eines Discounters an der Mallinckrodtstraße, wie sich drei Männer auffällig für die Kaffeeauswahl interessierten. Die Männer steckten sich mehrere Pakete unter die Jacken, anschließend verließ das Trio den Laden und brachte die Beute zu einem geparkten VW Caddy an der Nordstraße.

Wenig später kehrten die Männer in den Discounter zurück und wiederholten die dreiste Masche. Was das Trio nicht wusste: Der Ladendetektiv hatte sie noch immer im Blick und längst die Polizei verständigt. Als der Detektiv die Männer schließlich ansprach, flüchteten diese zunächst in verschiedene Richtungen.

Der Detektiv verfolgte einen der Männer und konnte ihn nahe des geparkten VW festhalten. Kurz darauf trafen die Beamten ein und nahmen den 24-Jährigen vorläufig fest. In der Nähe des Discounters stießen die Einsatzkräfte außerdem auf einen 48-Jährigen, dieser wurde ebenfalls festgenommen. Die Fahndung nach dem dritten Täter verlief negativ, die Identität des Mannes ist den Ermittlern inzwischen bekannt.

Durch die Scheiben des VW konnten die Beamten bereits unzählige Kaffee-Packungen erkennen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde das Auto durchsucht. Dabei stießen die Beamten auf eine beachtliche Auswahl an Lebensmitteln - unter anderem hatte es das Trio neben dem Kaffee auf Schokolade, Thunfisch, Parmesan und Hundefutter abgesehen.

Insgesamt zählten die Beamten 366 Packungen Kaffee und 81 Dosen Thunfisch. Der gesamte Wert der Beute liegt nach ersten Ermittlungen bei etwa 3.200 Euro. Ein Teil der Waren (Wert: rund 1.000 Euro) konnte zweifelsfrei dem Discounter zugeordnet und an die Mitarbeiter ausgehändigt werden. Die übrigen Lebensmittel stellten die Beamten sicher, die Ermittlungen zu Herkunft dauern an.

Eine Überprüfung des VW in den polizeilichen Systemen ergab außerdem: Das Fahrzeug war aufgrund eines fehlenden Versicherungsschutzes zur Fahndung ausgeschrieben. Die Beamten entstempelten die Kennzeichen und fertigten eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen den Halter.

Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft gegen den 24-Jährigen und seinen 48-jährigen Komplizen lagen nicht vor. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, unter anderem einer erkennungsdienstlichen Behandlung, wurden die Männer aus dem Gewahrsam entlassen. Das Trio erwartet nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl als schweren Bandendiebstahl.

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