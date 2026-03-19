Polizei Dortmund

POL-DO: Bilanz der Präsenzkonzeption "Fokus": Haftbefehle, Drogen und Verkehrsdelikte - Polizei Dortmund setzt konsequenten Kontrolldruck fort

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0245

Dortmund sicherer machen und die Straßenkriminalität sowie den gewerbsmäßigen Drogenhandel nachhaltig bekämpfen - dieses Ziel verfolgt die Polizei Dortmund weiterhin mit ihrer Präsenzkonzeption "Fokus".

In der vergangenen Woche, vom 13. bis 18. März 2026, zeigten die Beamtinnen und Beamten im Bereich der Innenstadt und der Nordstadt erneut verstärkte Präsenz. An insgesamt 84 verschiedenen Orten im Stadtgebiet wurden 254 Personen sowie 83 Fahrzeuge kontrolliert. Im Zuge dieser Maßnahmen sprachen die Beamten 42 Platzverweise aus und leiteten Verfahren wegen insgesamt 39 Verkehrsverstößen ein.

Besonders der 14. März markierte einen Fahndungserfolg, als Einsatzkräfte gegen 22:00 Uhr im Bereich der Geschwister-Scholl-Straße eine Person kontrollierten, gegen die gleich drei verschiedene Haftbefehle vorlagen. Diese konnten unmittelbar vollstreckt werden. Nur wenig später, gegen 00:20 Uhr, stoppten die Beamten in der Innenstadt einen alkoholisierten E-Scooter-Fahrer. Hier wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und eine entsprechende Strafanzeige gefertigt.

Auch am 16. März setzten sich die Maßnahmen im Bereich der Verkehrssicherheit und Kriminalitätsbekämpfung fort. Bei einer Kontrolle auf der Steinstraße stellten die Beamten einen Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Amphetaminen fest. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Parallel dazu stoppten Kräfte auf der Bornstraße ein verdächtiges Fahrzeug, dessen Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besaß. In diesem Fall wurden Strafverfahren gegen den Fahrer sowie den Fahrzeughalter eingeleitet.

Am 17. März führte richtige Riecher der Beamten in der Nordstraße zur Sicherstellung eines gestohlenen E-Scooters, den eine 29-jährige Frau führte. Das Fahrzeug war nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben. Am Nachmittag gegen 15:30 Uhr folgte zudem die Sicherstellung eines verbotenen Einhandmessers, das im Rahmen einer Pkw-Kontrolle aufgefunden wurde.

Den Abschluss der Einsatzwoche bildeten gezielte Maßnahmen gegen den Drogenhandel am 18. März. Im Dietrich-Keuning-Park beobachteten Zivilkräfte einen polizeibekannten Dealer bei Verkaufsgesprächen und die Beamten stellten bei der Durchsuchung 12 Verkaufseinheiten Marihuana sicher. Ein weiteres Strafverfahren sowie ein Platzverweis folgten am Platz am Apfelbrunnen, wo ein Dealer angetroffen wurde, für den eine räumliche Beschränkung auf den Kreis Unna besteht.

Die Polizei Dortmund wird auch in Zukunft mit dem Konzept 'Fokus' eine hohe Präsenz im Stadtgebiet zeigen, um ordnungsstörende und srafrechtliche Verhaltensweisen frühzeitig zu unterbinden und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger nachhaltig zu stärken

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