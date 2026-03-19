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Polizei Dortmund

POL-DO: Durchsuchungen nach Drogen in Bergkamen: Polizei nimmt eine Person fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0247

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Am Donnerstagmorgen durchsuchte die Polizei Dortmund mehrere Wohnungen in Bergkamen. Es besteht der Verdacht des illegalen Waffenbesitzes, des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und des illegalen Handels mit Arzneimitteln. Die Polizei nahm eine Person vorläufig fest.

Insgesamt vollstreckte die Polizei zusammen mit Kräften der Spezialeinheiten sowie zwei Diensthunden drei Durchsuchungsbeschlüsse in Bergkamen. Aufgrund vorliegender Hinweise auf eine Schusswaffe waren die Spezialeinheiten bei einer durchsuchten Wohnung eingesetzt. Eine scharfe Schusswaffe wurde nicht gefunden. Bei den Durchsuchungen stellten die Einsatzkräfte u. a. Betäubungsmittel und Arzneimittel sicher und nahmen einen 31-jährigen Mann vorläufig fest.

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Der 31-Jährige soll am heutigen Tag noch dem Haftrichter vorgeführt werden. Ihm wird illegaler Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und illegaler Handel mit Arzneimitteln vorgeworfen.

Die Ermittlungen führt die Staatsanwaltschaft Dortmund gemeinsam mit der Polizei Dortmund.

Medienvertreter richten Ihre Anfrage bitte an die Staatsanwaltschaft Dortmund: StAin Frodermann 0231/926-26235.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Theresa Stritzke
Telefon: 0231/132-1026
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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