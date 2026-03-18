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Polizei Dortmund

POL-DO: Einbruch in Zahnarztpraxis in Lünen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0242

In der Nacht zu Dienstag (17. März 2026) sind bislang unbekannte Täter in eine Zahnarztpraxis an der Ernst-Becker-Straße in Lünen eingebrochen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter gegen 03:15 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Objekt, indem sie die Haupteingangstür der Praxis aufhebelten. Im weiteren Verlauf drangen sie über das Treppenhaus in die Laborräume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen.

Ein Zeuge wurde gegen 03:14 Uhr durch laute Geräusche auf den Einbruch aufmerksam. Als er das Treppenhaus betrat, stellte er die bereits aufgehebelte Labortür fest. Die Täter waren zu diesem Zeitpunkt bereits flüchtig.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen entwendeten die Unbekannten eine Geldkassette mit einem niedrigen dreistelligen Eurobetrag sowie diverse Zahnimplantate.

Die Polizei fragt: Haben Sie zur fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Ernst-Becker-Straße beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231/132-7441 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Luca Blüthgen
Telefon: 0231/132-1039
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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