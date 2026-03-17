Polizei Dortmund

POL-DO: Nach räuberischem Diebstahl in Lütgendortmund: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0239

Nachdem ein unbekannter Täter am Samstagabend (14. März 2026) in einem Supermarkt in der Lütgendortmunder Straße einen Diebstahl beging, bedrohte er eine Mitarbeiterin mit einer Elektroschockpistole (Taser) und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen, sprach die 40-jährige Mitarbeiterin den Tatverdächtigen gegen 17:55 Uhr im Kassenbereich des Supermarkts in Dortmund-Lütgendortmund auf den Diebstahl an.

Daraufhin bedrohte der unbekannte Mann die Dortmunderin mit einem Taser und flüchtete. Zeugenangaben zufolge fuhr er mit seinem Mountainbike in östliche Richtung davon.

Es gab keinen körperlichen Kontakt. Die Dortmunderin blieb unverletzt.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 175 cm groß, braune Haare - Er trug eine schwarze Winterjacke (North Face), eine schwarze Hose und schwarze Schuhe mit weißem Logo - Sonnenbrille im Gesicht

Eine Fahndung nach dem Flüchtigen verlief ergebnislos. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Angaben zu dem unbekannten Mann machen können. Hinweise melden Sie bitte der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell