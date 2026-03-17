Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Wohnungseinbruch: Polizei durchsucht Wohnung in Lünen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0238

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund.

Am Dienstagmorgen (17.03.) vollstreckte die Polizei Dortmund gegen 6:00 Uhr einen Durchsuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft Dortmund für die Wohnung eines 46-jährigen Lüners. Der Mann steht unter dringendem Tatverdacht, im September 2025 einen Wohnungseinbruch begangen zu haben und dabei Schmuck entwendet zu haben.

Da im Vorfeld Hinweise vorlagen, dass der Tatverdächtige im Besitz einer Waffe sein könnte, unterstützen Spezialkräfte der Polizei bei der Durchsuchung.

Bei der Durchsuchung konnte Schmuck sichergestellt werden. Ob es sich dabei um Beute aus dem Wohnungseinbruch handelt, ist Teil der aktuellen Ermittlungen. Waffen wurden vor Ort nicht gefunden. Die Vernehmung des 46-Jährige soll noch im Laufe des Tages durchgeführt werden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an: Staatsanwaltschaft Dortmund, Henner Kruse: 0231/92626-122.

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