Polizei Dortmund

POL-DO: Folgemeldung: 63-jähriger verstirbt nach Sturz mit E-Scooter

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0236

Kurz nach Mitternacht des 15. März wurden die Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall in der Heiligegartenstraße in der Dortmunder Nordstadt gerufen. Ein 63-jähriger Mann stürzte mit einem E-Scooter und verletzte sich lebensgefährlich.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6235933

In den Mittagsstunden verstarb der Mann im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

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