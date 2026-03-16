PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Folgemeldung: 63-jähriger verstirbt nach Sturz mit E-Scooter

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0236

Kurz nach Mitternacht des 15. März wurden die Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall in der Heiligegartenstraße in der Dortmunder Nordstadt gerufen. Ein 63-jähriger Mann stürzte mit einem E-Scooter und verletzte sich lebensgefährlich.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6235933

In den Mittagsstunden verstarb der Mann im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Bartosch Waldowski
Tel.: 0231/132-1023
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 16.03.2026 – 14:24

    POL-DO: Verkehrsunfall am Stauende auf der Autobahn: Fünf Leicht- und zwei Schwerverletzte

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0234 Am 14. März ereignete sich kurz vor 17 Uhr auf der A2 in Fahrtrichtung Oberhausen kurz vor dem Autobahnkreuz Dortmund-Nordwest ein schwerer Verkehrsunfall am Stauende mit drei beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurden insgesamt zwei Personen schwer und fünf Personen leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr eine 60-jährige Frau ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 10:01

    POL-DO: Raubüberfall auf Taxifahrer in der Innenstadt - Die Polizei sucht Zeugen

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0233 Am Sonntagmittag (15. März 2026) kam es zu einem Raubüberfall auf einen Taxifahrer in Dortmund. Der Täter ist flüchtig, die Polizei sucht Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der 70-jährige Taxifahrer gegen 12:45 Uhr mit seinem Taxi auf einem Parkstreifen des Hiltropwalls in Höhe der Hausnummer 4. Zuvor hatte ein Mann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren