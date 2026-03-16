Polizei Dortmund

POL-DO: Einbruch mit LKW in Juweliergeschäft auf dem Westenhellweg: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

In der Nacht zu Montag (16.03.) kam es auf dem Westenhellweg 45 in der Dortmunder Innenstadt zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich die Tat zwischen 2:00 Uhr und 2:15 Uhr. Unbekannte Täter fuhren mit einem LKW ohne Auflieger gegen die Scheibe des Geschäfts und beschädigten sie stark. Den Ermittlungen zufolge gelang es den Tatverdächtigen nicht, sich Zutritt zum Juweliergeschäft zu verschaffen. Sie flüchteten nach kurzer Zeit mit dem LKW in östliche Richtung.

Ob oder was die mutmaßlichen Täter erbeuteten, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 7.600 Euro.

Die Polizei Dortmund bittet Personen, die zum angegebenen Zeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Angaben zu dem LKW, zu beteiligten Personen oder dem Sachverhalt geben können, sich zu melden.

Die Polizei bittet insbesondere um sachdienliche Hinweise von Geschäfts- bzw. Restaurantinhabern in der Umgebung, die möglicherweise Videoaufzeichnungen zur Verfügung stellen können.

Hinweise melden Sie bitte der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441.

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