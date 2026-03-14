Polizei Dortmund

POL-DO: Tötungsdelikt in einem Hotel in Werne: Polizei Dortmund ermittelt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0231

In der Nacht zu Samstag kurz nach 4 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis, dass es zu einem Tötungsdelikt in einem Hotel in Werne gekommen ist. Die Beamten fanden in dem Hotel auf der Kurt-Schumacher-Straße eine tote 72-jährige Frau auf. Es liegen Hinweise auf ein Tötungsdelikt vor.

Nach ersten Erkenntnissen besteht der Tatverdacht gegen einen schwerverletzten 47-Jährigen. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest.

Die Ermittlungen hat eine Mordkommission des PP Dortmund übernommen.

Die Polizei Dortmund bittet Zeugen, die noch weitere Hinweise zur Tat oder dem Tatverdächtigen machen können, sich bei der Kriminalwache in Dortmund unter der 0231/132-7441 zu melden.

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