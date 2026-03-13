Polizei Dortmund

POL-DO: PK Fokus: Polizei kontrolliert über 150 Personen - zahlreiche Drogenverstöße festgestellt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0226

Im Zeitraum vom 9. bis 12. März führte die Polizei Dortmund im Rahmen der "Präsenzkonzeption Fokus" erneut zahlreiche Präsenz- und Kontrollmaßnahmen in Dortmund durch. Die Beamtinnen und Beamte sind dabei mit starker Unterstützung der nordrhein-westfälischen Bereitschaftspolizei unterwegs. Die Kontrollorte waren unter anderem der Dietrich-Keuning-Park, der Nordausgang des Hauptbahnhofs oder im Umfeld des Café Kick.

Die Bilanz der vier Einsatztage zeigt erneut die Notwendigkeit der Maßnahmen: Die Polizeibeamten kontrollierten über 150 Personen und mehr als 30 Fahrzeuge, sprachen knapp 50 Platzverweise aus und fertigten mehr als 15 Strafanzeigen.

Ein Schwerpunkt lag erneut auf der Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität. Bei mehreren Observationen und Personenkontrollen stellten die Einsatzkräfte Drogen sicher und leiteten entsprechende Strafverfahren ein. So beobachteten Polizeibeamte unter anderem am Hannibal in der Nordstadt einen Drogenhandel zwischen zwei Tatverdächtigen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten erhebliche Mengen Betäubungsmittel sicher und leiteten entsprechende Strafverfahren ein.

Auch im Bereich der Innenstadt und rund um das Café Kick stellten die Einsatzkräfte mehrfach mutmaßliche Drogendeals fest. Bei Kontrollen von Verkäufern und Käufern stellten die Beamten am 12. März unter anderem Kokain, Heroin, Marihuana sowie verschreibungspflichtige Medikamente sicher. Bargeldbeträge in dealertypischer Stückelung wurden teilweise zur präventiven Gewinnabschöpfung sichergestellt.

Ein weiterer Einsatz zeigte den präventiven Charakter der Präsenzmaßnahmen: Im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) beobachteten Einsatzkräfte am Montag (9.3.) eine sich anbahnende Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Als zwei Beteiligte bereits stangenähnliche Gegenstände aufnahmen, griffen die Beamten umgehend ein und kontrollierten die Gruppe. Durch das schnelle Einschreiten konnte eine mögliche Eskalation sowie Straftaten verhindert werden.

Darüber hinaus stellten die Polizeibeamten am 11. März bei einer Kontrolle in der Schmiedingstraße eine Person fest, gegen die ein Haftbefehl vorlag. Nach Zahlung des geforderten Betrags konnte die Fahndung gelöscht werden.

Die Polizei Dortmund wird die Maßnahmen der "Präsenzkonzeption Fokus" auch weiterhin fortführen. Ziel bleibt es, durch konsequente Kontrollen Straftaten frühzeitig zu erkennen, Kriminalität zu bekämpfen und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger in der Stadt nachhaltig zu stärken.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell