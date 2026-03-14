Polizei Dortmund

POL-DO: Gemeinsame Pressemitteilung Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Dortmund: Folgemeldung Entführung in Gevelsberg - Untersuchungshaft gegen zwei Tatverdächtige mit Korrektur der Altersangaben

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0230

Korrekturhinweis:

Anders als in der Ursprungsmeldung vermeldet, ist der Geschädigte nicht wie ursprünglich veröffentlicht 31, sondern 21 Jahre alt. Das Alter eines Tatverdächtigen wurde zudem mit 31 Jahren (richtig ist 30 Jahre) angegeben.

Folgemeldung:

Wie berichtet, wurde am Donnerstagnachmittag (12.03.) ein 21-Jähriger in Gevelsberg von mehreren Männern entführt. Einsatzkräfte konnten den Geschädigten leicht verletzt in Witten antreffen (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6234671).

Intensive Fahndungsmaßnahmen führten zur Festnahme von drei Tatverdächtigen (30, 32, 34) in Herne und Datteln. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen erließ der zuständige Haftrichter Untersuchungshaftbefehle wegen Geiselnahme, schweren Raubs und gefährlicher Körperverletzung gegen den 30-Jährigen und den 34-Jährigen. Der Untersuchungshaftbefehl gegen den 30-Jährigen wurde unmittelbar gegen Auflagen wieder außer Vollzug gesetzt. Eine direkte Tatbeteiligung des 32-Jährigen konnte nicht nachgewiesen werden, der Mann wurde aus dem Gewahrsam entlassen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein weiterer Mann an der Tatausübung beteiligt. Die Identität des Tatverdächtigen ist den Ermittlungsbehörden bekannt, die Fahndung nach ihm dauert an. Gegen den Mann wurde ebenfalls ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Hinweis für Medienvertreter: Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich Oberstaatsanwalt Michael Burggräf unter Tel. 02331/393-212.

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