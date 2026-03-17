Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei verletzte Männer nach Angriffen in der nördlichen Innenstadt - Die Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0237

In der nördlichen Innenstadt kam es am Montagabend (16. März 2026) zu Angriffen auf zwei Männer. Fahndungen nach den Tatverdächtigen führten zu einer Festnahme eines 29-jährigen Mannes. Die Polizei sucht Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge griffen gegen 19 Uhr im ersten Fall drei Männer mit Stöcken und einer Gehhilfe (ähnlich einer Krücke) vor einem Supermarkt an der Münsterstraße einen 33-jährigen Mann an.

Der Mann konnte zu Fuß in Richtung Münsterstraße in ein Restaurant flüchten und von dort die Polizei rufen. Bei dem Angriff wurde seine Jacke beschädigt, er selbst erlitt leichte Verletzungen.

Ermittlungen ergaben, dass gegen den 33-jährigen Dortmunder ein Haftbefehl vorlag. Einsatzkräfte nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn zu einer Polizeiwache. Dort konnte die erforderliche Summe bezahlt werden.

Zu den Flüchtigen liegen Beschreibungen vor. Die erste Person kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - 25 bis 35 Jahre alt - schlanke Statur - westasiatischer Phänotyp - Bekleidung: grüne/weiße Jacke im gefleckten Stil, schwarze Jogginghose mit weißer Aufschrift und weißen Streifen an der Seite, schwarze Schuhe im Stil von "Chucks" oder "Converse"

Die zweite Person kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - Schlanke Statur - Bekleidung: Mütze in Schwarz, Jacke in Beige und Hose in Schwarz

Die dritte Person kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - schlanke Statur - Bekleidung: Jacke, Hose und Schuhe in Schwarz

Weiterhin trägt diese Person einen Beutel in dunkler Farbe.

Kurz darauf sprach ein weiterer Mann die Einsatzkräfte der Polizei an der Mallinckrodtstraße an.

Erkenntnissen zufolge war auch er am Abend gegen 19:50 Uhr von etwa vier Personen mit einem Stock oder einer Krücke geschlagen worden.

Im weiteren Verlauf versuchten die Angreifer, ihm die Geldbörse zu stehlen. Die Täter flüchteten jedoch ohne Beute. Der Flüchtige mit der Krücke trug auf seinem Kopf eine Kapuze.

Auch gegen den Verletzten (28 Jahre aus Oberhausen) lag ein Haftbefehl vor. Aufgrund seiner Verletzungen brachte ein Rettungswagen den 28-Jährigen zunächst in ein Krankenhaus. Dabei wurde er von der Polizei begleitet. Anschließend brachten die Einsatzkräfte ihn ins Polizeigewahrsam.

Beide Männer erlitten durch die Angriffe keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Mögliche Tatzusammenhänge werden derzeit geprüft. Die Ermittlungen dauern an, auch hinsichtlich der Haftgründe.

Die Polizei leitete Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten schweren Raubes ein.

Zeugen, die etwas beobachtet haben und Angaben zu den Flüchtigen machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441 zu melden.

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