Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Mit verbotenen Messern über die Grenze
Zittau (ots)
13.03.2026 | 08:10 Uhr | Zittau
Ein tschechischer Autofahrer fiel am 13. März 2026 mit zwei verbotenen Messern in der Grenzkontrolle bei Zittau der Bundespolizei auf.
Der 52-jährige Mann war mit seinem PKW um 08:10 Uhr über die B 178n aus Polen kommend eingereist. In der Ablage der Fahrertür fanden die Beamten ein Springmesser und ein Einhandmesser, die unter das Waffengesetz fallen und zu denen der Mann jederzeit Zugriff hatte.
Die Messer wurden beschlagnahmt und eine Strafanzeige geschrieben.
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