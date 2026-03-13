PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mehrere illegale Einreisen gestoppt

Zittau (ots)

12.-13.03.2026 | Zittau

Die Bundespolizei hat am 12. und 13. März 2026 im Rahmen der Grenzkontrollen im Raum Zittau mehrere Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz aufgedeckt und Zurückweisungen durchgeführt.

Am 12. März 2026 reisten über die B 178n um 13:30 Uhr zwei Türken mit einem VW Sharan aus Polen kommend ein. Der 24-jährige Beifahrer legte den Beamten einen verfälschten Reisepass vor und dem 55-jährigen Fahrer wird vorgeworfen, ihm bei der Einreise geholfen zu haben. Gegen 20:10 Uhr stoppten die Beamten in der gleichen Grenzkontrollstelle einen ukrainischen LKW-Fahrer, der keinen Aufenthaltstitel besitzt. In der Nacht zum 13. März erschien dann um 02:20 Uhr eine augenscheinlich verwirrte Person am Grenzübergang in der Friedensstraße. Der 37-jährige Libanese trug keine Schuhe und lief aus Richtung Zittau kommend zur Grenze. Er hatte keine den Aufenthalt legitimierende Dokumente dabei und wird zurzeit auf der Dienststelle überprüft.

Es wurden Strafanzeigen geschrieben und die unerlaubt Eingereisten nach Polen zurückgewiesen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach

