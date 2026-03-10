PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Handyfoto vom Pass ist kein Reisedokument

Zittau (ots)

06.03.2026 | 15:30 Uhr | Zittau

Immer wieder zeigen Reisende Beamten der Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen beim Grenzübertritt ein Foto ihres Reisepasses im Handy vor und glauben, damit aus Polen oder Tschechien einreisen zu dürfen. So wie auch am 9. März 2026, als ein ukrainischer Staatsangehöriger mit einigen Landsleuten am Grenzübergang auf der B 178n bei Zittau sein Handy zückte. Der 40-jährige Mann wurde um 19:40 Uhr nach seiner Einreise aus Polen kontrolliert. Da ein Digitalfoto kein amtliches Reisedokument darstellt, muss sich der Mann nun wegen seines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten und wurde zurückgewiesen. Gegen den Fahrer, einem 30-jährigen Mann, wird wegen der Beihilfe zur unerlaubten Einreise sowie zum unerlaubten Aufenthalt ermittelt. Er steht im Verdacht, dem illegal Eingereisten geholfen zu haben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

