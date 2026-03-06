PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 34 Quadratmeter Graffiti geschmiert

Löbau - Zittau (ots)

Unbekannte Täter haben in Zittau und Löbau Bahnanlagen durch größere Graffitis beschädigt.

In Zittau nahm die Bundespolizei am 5. März 2026 in der Neusalzaer Straße einen Fall auf, in dem auf den Stützmauern der dortigen Bahnbrücke eine Fläche von 26,45 Quadratmetern besprüht wurde. Auf der Bahnbrücke in der Schillerstraße sind es etwa vier Quadratmeter. Zum Teil handelt es sich um Buchstabenfolgen mit Fußballbezug. Am Löbauer Bahnhof wurden im und am Fahrstuhl sowie in der Fußgängerunterführung mehrere Schriftzüge mit einer Gesamtfläche von etwa 3,2 Quadratmetern angebracht.

Die Schadenshöhe wird auf etwa 3.400,00 Euro geschätzt. Die Bundespolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

