FW-MG: PKW kollidierte mit Ampel

Mönchengladbach-Heyden, 24.02.2026, 21:45 Uhr, Odenkirchener Straße (ots)

Gegen 21:45 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf der Odenkirchener Straße Ecke Unterheydener Straße alarmiert. Im Kreuzungsbereich war ein Kleinwagen seitlich gegen einen Ampelmast geprallt. Eine Person wurde durch Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes schonend aus dem stark deformierten Fahrzeug geholt und in einen Rettungswagen gebracht. Nach Behandlung durch den Notarzt wurde er in ein städtisches Krankenhaus transportiert. Der stark beschädigte Ampelmast musste durch eine Fachfirma gesichert werden. Die Einsatzstelle wurde zur weiteren Ermittlung des Unfallhergangs an die Polizei übergeben. Die Odenkirchener Straße wurde in Fahrtrichtung Rheydt für die Dauer der Rettungsarbeiten gesperrt.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: HBM Stephan Dickmeis (Zugführerpraktikant) und BA Stephan Müller

