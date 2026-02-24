PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: PKW kollidierte mit Ampel

FW-MG: PKW kollidierte mit Ampel
  • Bild-Infos
  • Download

Mönchengladbach-Heyden, 24.02.2026, 21:45 Uhr, Odenkirchener Straße (ots)

Gegen 21:45 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf der Odenkirchener Straße Ecke Unterheydener Straße alarmiert. Im Kreuzungsbereich war ein Kleinwagen seitlich gegen einen Ampelmast geprallt. Eine Person wurde durch Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes schonend aus dem stark deformierten Fahrzeug geholt und in einen Rettungswagen gebracht. Nach Behandlung durch den Notarzt wurde er in ein städtisches Krankenhaus transportiert. Der stark beschädigte Ampelmast musste durch eine Fachfirma gesichert werden. Die Einsatzstelle wurde zur weiteren Ermittlung des Unfallhergangs an die Polizei übergeben. Die Odenkirchener Straße wurde in Fahrtrichtung Rheydt für die Dauer der Rettungsarbeiten gesperrt.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: HBM Stephan Dickmeis (Zugführerpraktikant) und BA Stephan Müller

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren