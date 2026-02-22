Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach - Waldhausen, 22.02.2026, 06:19 Uhr, Hensenweg (ots)

In den frühen Morgenstunden kam es in der Straße Hensenweg zu einem Feuerwehreinsatz. Aufmerksame Bürger bemerkten in den frühen Morgenstunden den Alarmton eines Rauchwarnmelders in einer Wohnung eines Achtparteienhauses. Die Anwohner setzten daraufhin den Notruf ab und versuchten den Bewohner der betroffenen Wohnung durch Klopfgeräusche zu wecken. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der Bewohner durch die Meldenden geweckt werden und seine Wohnung eigenständig verlassen. In der Wohnung war es aufgrund angebrannten Essens zu einer starken Verrauchung gekommen. Die betroffenen Räumlichkeiten wurden durch die Feuerwehr kontrolliert und mittels Hochleistungslüfter umfassend belüftet. Der betroffene Mieter wurde durch den Rettungsdienst gesichtet. Glücklicherweise blieb dieser unverletzt und konnte nach Abschluss der Maßnahmen in seine Wohnung zurückkehren. Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwache- und Rettungswache II (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Andreas Jäger

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell