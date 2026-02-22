PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

FW-MG: Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus
  • Bild-Infos
  • Download

Mönchengladbach - Waldhausen, 22.02.2026, 06:19 Uhr, Hensenweg (ots)

In den frühen Morgenstunden kam es in der Straße Hensenweg zu einem Feuerwehreinsatz. Aufmerksame Bürger bemerkten in den frühen Morgenstunden den Alarmton eines Rauchwarnmelders in einer Wohnung eines Achtparteienhauses. Die Anwohner setzten daraufhin den Notruf ab und versuchten den Bewohner der betroffenen Wohnung durch Klopfgeräusche zu wecken. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der Bewohner durch die Meldenden geweckt werden und seine Wohnung eigenständig verlassen. In der Wohnung war es aufgrund angebrannten Essens zu einer starken Verrauchung gekommen. Die betroffenen Räumlichkeiten wurden durch die Feuerwehr kontrolliert und mittels Hochleistungslüfter umfassend belüftet. Der betroffene Mieter wurde durch den Rettungsdienst gesichtet. Glücklicherweise blieb dieser unverletzt und konnte nach Abschluss der Maßnahmen in seine Wohnung zurückkehren. Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwache- und Rettungswache II (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Andreas Jäger

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren