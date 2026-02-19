PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Drei Verletzte nach PKW-Alleinunfall

FW-MG: Drei Verletzte nach PKW-Alleinunfall
Mönchengladbach, 19.02.2026, 18:18 Uhr, BAB 61 (ots)

Am frühen Abend wurde die Feuerwehr auf die Autobahn 61 alarmiert. In der Ausfahrt Nordpark kam ein PKW von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte ein Insasse das Fahrzeug selbständig verlassen, zwei weitere Insassen befreite die Feuerwehr aus den Fahrzeugen. Ein Notarzt sowie das Personal des Rettungsdienstes versorgten die Verletzen und transportierten diese in die umliegenden Krankenhäuser. Weitere Maßnahmen waren durch die Kräfte der Feuerwehr nicht erforderlich.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen wurde die Autobahnausfahrt gesperrt.

Im Einsatz waren der Rüstzugszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Notarzt, drei Rettungswagen so wieder Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleitung: Hauptbrandmeister Sebastian Schippschak unter Aufsicht von Brandoberinspektorin Karin Mrosek

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

