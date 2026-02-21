Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Alarmierung durch Heimrauchmelder in Mehrfamilienhaus

Mönchengladbach- Giesenkirchen, 21.02.2026, 00:16 Uhr, Puttschen (ots)

Gegen 00:16 Uhr meldeten aufmerksame Nachbarn eine leichte Rauchentwicklung im Flur sowie die Alarmierung von einem Heimrauchmelder aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und alarmierten die Leitstelle der Feuerwehr. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde mitgeteilt, dass sich noch eine Person in der Wohnung befinden sollte. Unverzüglich wurde ein Trupp unter Pressluftatmern zur Menschenrettung und Brandbekämpfung eingesetzt. Die Bewohnerin reagierte weder auf klingeln oder klopfen, daher wurde die Türe durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr geöffnet. Eine Person wurde in der verrauchten Wohnung aufgefunden und aus dem Gebäude gerettet. Der Rettungsdienst übernahm umgehend die notfallmedizinische Versorgung der verletzten Person. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde ein weiterer Trupp zur Belüftung der verrauchten Wohnung eingesetzt.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Giesenkirchen der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzt und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleitung: Brandamtsrat Stefan Nießen

