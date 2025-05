Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Koblenz - Trunkenheit im Verkehr

Koblenz (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 01.10 Uhr, konnte in Koblenz in der Emser Straße in Höhe Haus Nr. 271 ein E-Scooter mit zwei Personen fahrend festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei den zwei Jugendlichen konnte deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durch den Fahrzeugführer freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte für ihn leider einen nicht mehr zulässigen Wert, so dass eine Mitnahme zur Dienststelle erfolgte, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Je nach Blutprobenergebnis erwartet ihn Strafverfahren oder ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Der Weg zum Führerschein dürfte für den 16jährigen nun deutlich schwieriger werden, da die zuständige Führerscheinstelle Kenntnis von dem Vorfall erhält.

