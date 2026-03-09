BPOLI EBB: Zurückweisung nach Moldawien

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

06.03.2026 | 15:30 Uhr | Zittau 08.03.2026 | 09:50 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei hat am vergangenen Wochenende im Raum Zittau mehrere Personen an der polnischen Grenze nach illegaler Einreise gestoppt und zurückgewiesen.

Am 6. März 2026 kontrollierten die Beamten gegen 15:30 Uhr auf der B 178n einen Fernreisebus. Unter den Reisenden befand sich ein 40-jähriger Mann aus der Ukraine, dessen Aufenthaltstitel abgelaufen ist. Er muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten und wurde nach Polen zurückgewiesen.

Die Beamten stoppten am 8. März 2026 in der Grenzkontrollstelle in der Friedensstraße um 09:50 Uhr die Insassen eines Citroen Jumper. Fahrer war ein 38 Jahre alter Mann aus der Republik Moldau, der ohne Visum und Aufenthaltstitel eingereist war. Der Beifahrer, ein 50-jähriger Tscheche, steht im Verdacht, dem Moldawier geholfen zu haben, nach Deutschland einzureisen. Gegen ihn wird wegen der Beihilfe zur unerlaubten Einreise sowie zum unerlaubten Aufenthalt ermittelt. Der Moldawier soll am heutigen Tag auf dem Luftweg in sein Heimatland zurückgewiesen werden.

