Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Verbotenes Messer sichergestellt

Bischofswerda (ots)

06.03.2026 | 16:00 Uhr | Bischofswerda

Eine gemeinsame Streife von Bundes- und Landespolizei kontrollierten am 6. März 2026 vor dem Bahnhof Bischofswerda um 16:20 Uhr einen 19-jährigen Deutschen. Dieser hatte in seinem Rucksack griffbereit ein Butterfly-Messer dabei, das unter die Bestimmungen des Waffengesetzes fällt. Es wurde eine Strafanzeige geschrieben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

