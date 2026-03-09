Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Verbotenes Messer sichergestellt
Bischofswerda (ots)
06.03.2026 | 16:00 Uhr | Bischofswerda
Eine gemeinsame Streife von Bundes- und Landespolizei kontrollierten am 6. März 2026 vor dem Bahnhof Bischofswerda um 16:20 Uhr einen 19-jährigen Deutschen. Dieser hatte in seinem Rucksack griffbereit ein Butterfly-Messer dabei, das unter die Bestimmungen des Waffengesetzes fällt. Es wurde eine Strafanzeige geschrieben.
