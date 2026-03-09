BPOLI EBB: Verbotenes Messer sichergestellt

Löbau - Zittau (ots) - Unbekannte Täter haben in Zittau und Löbau Bahnanlagen durch größere Graffitis beschädigt. In Zittau nahm die Bundespolizei am 5. März 2026 in der Neusalzaer Straße einen Fall auf, in dem auf den Stützmauern der dortigen Bahnbrücke eine Fläche von 26,45 Quadratmetern besprüht wurde. Auf der Bahnbrücke in der Schillerstraße sind es etwa vier Quadratmeter. Zum Teil handelt es sich um ...

