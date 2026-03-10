PRESSEPORTAL Presseportal Logo

BPOLI EBB: Zugpersonal bedroht

Bischofswerda (ots)

09.03.2026 | 15:55 Uhr | Bischofswerda

Ein Fahrgast hat am 9. März 2026 während der Zugfahrt von Zittau nach Dresden den Zugbegleiter verbal mit dem Tode bedroht, weil er kontrolliert wurde und keinen Fahrschein dabeihatte.

Beamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen stellten die Identität während eines Zughalts am Bahnhof Bischofswerda um 15:55 Uhr fest. Es handelt sich um einen 21-jährigen Syrer, der kein Zugticket kaufen wollte und es dann zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen war. Er muss sich nun wegen Bedrohung und wegen des Erschleichens von Leistungen verantworten. Der Syrer verfügt über eine Aufenthaltsgestattung und wurde nach der Kontrolle aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

