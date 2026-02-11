Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Bürgernah und ansprechbar, der SvO ist für alle da - Thomas Kunkel als Schutzmann vor Ort in Bad Vilbel vorgestellt +

Bild-Infos

Download

Giessen (ots)

Bad Vilbel: Bürgernah und ansprechbar, der SvO ist für alle da - Thomas Kunkel als Schutzmann vor Ort in Bad Vilbel vorgestellt

Seit fast einem Jahr ist Thomas Kunkel als Bad Vilbeler Schutzmann vor Ort Ansprechpartner und Bindeglied zwischen den Bürgerinnen und Bürgern der Quellenstadt und der Polizei. Im März 2025 übernahm er die Aufgabe zunächst kommissarisch. Seit dem 01. November 2025 ist er offiziell als Schutzmann vor Ort im Einsatz. Am vergangenen Dienstag (10.02.2026) erfolgte auf der Polizeistation Bad Vilbel die offizielle Vorstellung.

Neben der Leiterin der Abteilung Einsatz beim Polizeipräsidium Mittelhessen, Leitende Kriminaldirektorin Carina Lerch, dem Leiter der Polizeidirektion Wetterau, Leitender Polizeidirektor Thorsten Fleischer, und dem Leiter der Polizeistation Bad Vilbel, Erster Polizeihauptkommissar Ralph Gerlach, nahmen auch Bad Vilbels Bürgermeister Sebastian Wysocki sowie der Fachbereichsleiter für öffentliche Sicherheit und Ordnung, Matthias Stengel, an der Begrüßungsveranstaltung teil.

Im Wetteraukreis sind mittlerweile acht Schutzleute vor Ort in insgesamt elf Kommunen eingesetzt. Mit Thomas Kunkel erhält die Quellenstadt mit ihren Stadtteilen einen erfahrenen Beamten als Ansprechpartner. Der Polizeioberkommissar blickt auf über 16 Jahre Streifendienst im Polizeipräsidium Südosthessen und dem Polizeipräsidium Mittelhessen zurück. Bereits seit elf Jahren versieht der 44-jährige Wahl-Wetterauer Dienst in Bad Vilbel und kennt sich dort sprichwörtlich wie in seiner Westentasche aus. Nach mehreren Jahren auf Streife war der zweifache Familienvater drei Jahre lang als Jugend- und Unfallfluchtsachbearbeiter tätig.

"Hausherr" Ralph Gerlach begrüßte die Gäste im Besprechungsraum der Bad Vilbeler Polizeistation und lobte Kunkel als Idealbesetzung und Wunschlösung für den Posten des Schutzmanns vor Ort (SvO). Die Leitende Kriminaldirektorin Carina Lerch schloss sich dieser Meinung an und verwies auf die bereits geleistete Arbeit des Oberkommissars als Schutzmann vor Ort, die bereits zu vielen positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung und von Gewerbetreibenden geführt habe. Nicht zuletzt zeige sein Leitspruch "Bürgernah und ansprechbar, der SvO ist für alle da", dass er genau das lebe und umsetze, wofür die Stelle eines Schutzmannes vor Ort eingerichtet worden sei. Der Wetterauer Polizeichef Thorsten Fleischer hob dabei die wichtige Rolle eines SvO hervor: "Gerade hier in Bad Vilbel arbeiten Polizei und Stadt sehr erfolgreich, vertrauensvoll und eng zusammen. Die Art, wie Thomas Kunkel bisher die Aufgabe als Schutzmann vor Ort mit Leben gefüllt hat, stärkt diese ohnehin schon gute Zusammenarbeit noch weiter."

Auch Bad Vilbels Bürgermeister Sebastian Wysocki freute sich über die Wahl des neuen Schutzmanns vor Ort und die positiven Rückmeldungen, die bei der Stadt eingingen: "Ein sichtbarer Ansprechpartner vor Ort stärkt das Sicherheitsgefühl der Menschen in unserer Stadt. Die enge Zusammenarbeit zwischen Polizei, Stadt und Bürgerschaft ist ein wichtiger Baustein für Sicherheit und Vertrauen im Alltag. Mit Thomas Kunkel gewinnt Bad Vilbel einen engagierten Schutzmann, der nah an den Bürgerinnen und Bürgern ist. Für seine neue Aufgabe wünsche ich ihm viel Erfolg und stets ein gutes Gespür für die Anliegen vor Ort."

Der Schutzmann selbst skizzierte zum Abschluss seine Aufgaben und seine Pläne, passend zur fünften Jahreszeit, humorvoll und in Reimform in einer Büttenrede. Dabei schloss er treffend mit seinem Leitgedanken: "Bürgernah und ansprechbar, der SvO ist für alle da!"

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell