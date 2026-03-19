Polizei Dortmund

POL-DO: Vollstreckung eines Vorführungsbefehls führt zur Auffindung von Diebesgut - Gesuchter beleidigt Beamte

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0249

Beamte der Polizei Dortmund suchten am frühen Mittwochmorgen (18. März 2026) eine Wohnanschrift im Bereich der Straße "Auf der Kuhweide" auf. Ziel des Einsatzes war die Vollstreckung eines gerichtlichen Vorführungsbefehls gegen einen 45-jährigen Dortmunder. Gegen 08:30 Uhr konnte der polizeibekannte Mann in seiner Wohnung angetroffen werden. Im Zuge der Maßnahme fiel den Einsatzkräften ein hochwertiges Pedelec in der Wohnung auf. Eine polizeiliche Überprüfung ergab, dass das Fahrrad aus einem vorangegangenen Diebstahlsdelikt zur Sicherstellung ausgeschrieben war. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Der Beschuldigte verhielt sich während der gesamten Amtshandlung unkooperativ und verbal aggressiv. Er beleidigte die eingesetzten Beamten wiederholt in russischer Sprache, was einer der eingesetzten Beamten der ebenfalls russisch spricht, verstand. Gegen den 45-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei sowie wegen Beleidigung eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an der Kuhweide wurde der Dortmunder dem Amtsgericht Dortmund zugeführt.

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