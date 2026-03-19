Polizei Dortmund

POL-DO: Festnahme nach Ladendiebstahl mit Messer - 50-Jähriger in Untersuchungshaft

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0248

Am Dienstagmorgen (17. März) nahmen Polizeibeamte in einer Supermarktfiliale auf der Mallinckrodtstraße einen 50-jährigen Mann fest. Dieser hatte nicht nur versucht, Spirituosen zu entwenden, sondern führte zudem ein Messer griffbereit bei sich.

Gegen 08:25 Uhr beobachtete das Personal des Lebensmittelmarktes den Tatverdächtigen dabei, wie er drei Flaschen Wodka in seinem Rucksack verstaute. Im Anschluss passierte der Mann den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Er konnte noch vor Verlassen des Geschäfts durch Mitarbeiter angehalten und bis zum Eintreffen der Polizei fixiert werden.

Bei der anschließenden Durchsuchung des 50-Jährigen entdeckten die Einsatzkräfte in seiner hinteren rechten Hosentasche ein Küchenmesser. Das Messer war zugriffsbereit verstaut und wurde umgehend als Beweismittel sichergestellt.

Der Mann, ein rumänischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz, versuchte zunächst, die Beamten durch die Angabe falscher Personalien zu täuschen. Eine Identitätsüberprüfung auf der Polizeiwache Nord entlarvte den Schwindel jedoch schnell und klärte seine wahre Identität.

Aufgrund der Tatumstände wurde der Beschuldigte einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft gegen den 50-Jährigen an.

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