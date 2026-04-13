Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Sprengung eines Zigarettenautomaten

Hinweise erbeten

Lahr (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam es in der Schützenstraße zu einer Sprengung eines Zigarettenautomaten. Gegen 0:30 Uhr sollen zwei bisher unbekannte Täter einen Automaten aufgesprengt haben und im Anschluss zu Fuß geflüchtet sein. Der Diebstahl- und Sachschaden kann bislang noch nicht genau beziffert werden. Die beiden Männer sollen etwa 20 Jahre alt und mit schwarzen und weiß-grauen Jacken bekleidet gewesen sein. Darunter trugen sie Hoodys, die ihren Kopf bedeckten. Einer der Männer soll etwa 170 Zentimeter groß sein, eine schlanke Statur, dunkle kurze Haare und einen Dreitagebart haben. Außerdem führte er einen Rucksack mit sich. Wer Hinweise im Zusammenhang mit der Sprengung oder zu verdächtigen Personen geben kann, soll sich bitte bei der Polizei in Lahr unter der Telefonnummer: 07821 / 277 - 0 melden.

/vo

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